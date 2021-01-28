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Рада разрешит регистрацию вакцин от коронавируса до завершения испытаний

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Рада разрешит регистрацию вакцин от коронавируса до завершения испытаний

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств, клинические испытания которых полностью не завершены.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4613 в первом чтении проголосовали 318 народных депутатов.

Как пояснил, представляя проект, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, законопроект призван разрешить ускоренную регистрацию лекарственных средств с целью экстренного медицинского применения, в частности вакцин для предотвращения COVID-19.

Согласно пояснительной записке, проектом документа предоставляется возможность государственной регистрации лекарственных средств, клинические испытания которых не завершены, под обязательство заявителя завершить программу клинических испытаний в течение определенного периода.

Законопроектом предложено разрешить такую процедуру для лекарственных средств, если их клинические исследования проводились с разрешения и/или под надзором компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или Европейского Союза.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чем отличаются вакцины от коронавируса и какую заказала Украина

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.

Автор: Михайло Орлюк
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Всі ці 318 тварин, які віддали свої голоси за законопроект №4613 тепер несуть повну персональну відповідальність за наслідки введення в організм українських громадян невідомої субстанції, що ще ніде в світі не пройшла повного циклу випробування і реєстріції. Ці виродки несуть всю відповідальність за проведення медичних експериментів на людях...
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28.01.2021 12:18 Відповісти
 
 