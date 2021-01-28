"НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИНВИТРО" подтвердила качество ПЦР-тестирования на COVID-19 на международном уровне

ООО "ИНВИТРО" приняла участие в программе внешней оценки качества (ВОК) британской компании Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) и получила сертификат о соответствии ПЦР-тестирования на COVID-19 (выявление РНК SARS-CoV-2) международным стандартам.

Данный сертификат подтверждает, что используемые в лаборатории методы, тест-системы и технологии дают возможность получить результат, на 100% сопоставимый с другими лабораториями схожей специализации в различных странах мира.

Таким образом, можно обоснованно утверждать, что тесты ПЦР на COVID-19 в лаборатории ООО "ИНВИТРО" соответствуют всем международным стандартам качества.

Всего в проекте участвовало около 500 лабораторий (в основном, в странах ЕС и Северной Америки).

Среди контрольных образцов были "положительные" пробы с разной концентрацией вируса SARS-CoV-2, "отрицательные" пробы – без каких-либо микроорганизмов, пробы, содержащие другие коронавирусы (не COVID-19).

Во всех случаях лаборатория выдала корректные результаты. ВОК по COVID-19 – это первый опыт участия в международных проектах по контролю качества молекулярно-генетических исследований для ООО "Инвитро" на территории Украины.

Заведующий ООО "НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИНВИТРО", Павел Набока:: "В условиях пандемии COVID-19 для нас важно (особенно на старте, когда мы только налаживали процедуры обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV-2) иметь объективную (стороннюю, не ангажированную) оценку правильности нашей работы. Это возможно только при условии участия лаборатории в программах ВОК. Эта программа позволяет выявлять потенциальные проблемы и ошибки, одновременно контролируя эффективность процессов в лаборатории. Наша лаборатория получила 100% корректных результатов, что является безусловной характеристикой правильности организации процесса тестирования на COVID-19".

Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) – британская компания (штаб-квартира расположена в Глазго, Великобритания), специализирующаяся на внешней оценке качества (ВОК) молекулярно-генетических исследований.

В частности, диагностики инфекционных заболеваний с применением метода полимеразной-цепной реакции (ПЦР). QCMD является участником Службы аккредитации Соединенного Королевства (UKAS, United Kingdom Accreditation Service), обеспечивающей качество лабораторных исследований в мире.

Справочная информация о компании

ООО "НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИНВИТРО" (ООО "ИНВИТРО") - международная высокотехнологичная компания, предоставляющая качественные медицинские услуги в Украине.

ООО "ИНВИТРО" начала работать в Украине в 2010 году. Лабораторный комплекс ООО "ИНВИТРО" имеет отделы общеклинических исследований, биохимии, иммунохимии, микробиологических и ПЦР-исследований, а также вспомогательные подразделения.

Для выполнения исследований на высоком уровне компания использует новейшее оборудование лаборатории от производителей Швейцарии, США, Франции, РФ, Германии.

В сети ООО "ИНВИТРО" - более 75 медицинских офисов в 28 городах Украины. Кроме лабораторных анализов в большинстве медицинских офисов ООО "ИНВИТРО" можно выполнить инструментальные исследования УЗИ и ЭКГ.

Кроме того, есть услуга забора биоматериала без посещения медицинского офиса "Выезд на дом" в Днепре, Каменском, Харькове, Одессе, Кривом Роге, Черкассах, Миргороде, Кременчуге, Николаеве, Полтаве и Херсоне.

Принцип работы ООО "НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИНВИТРО" - качество на каждом этапе лабораторного исследования.