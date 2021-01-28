Агрохолдинг МХП Косюка увеличил производство и экспорт курятины

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) увеличил продажи курятины по итогам 2020 года на 4% – до 698,02 тыс. тонн.

Согласно биржевому сообщению компании, в октябре-декабре 2020 года МХП реализовал 174,26 тыс. тонн куриного мяса, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года, передает Интерфакс-Украина.

МХП уточнил, что экспорт курятины в четвертом квартале вырос на 8% – до 94,71 тыс. тонн, а в целом за год – на 5%, до 373,73 тыс. тонн.

Согласно сообщению, средняя цена кг курятины в минувшем году (без НДС) снизилась на 5% в гривне к 2019 году – до 36,11 грн, а в долларах – на 9%, до $1,34.

При этом в четвертом квартале средняя цена составляла 38,49 грн, или $1,36, что соответственно на 11% больше и 5% меньше показателей четвертого квартала 2019 года.

Компания также уточнила, что словенская Perutnina и ее производства в Хорватии и Сербии, чьи показатели теперь будут даваться отдельно как европейский операционный сегмент, продала в четвертом квартале 15,17 тыс. тонн курятины, что на 7% больше, чем в четвертом квартале 2019 года. В целом за год ее продажи составили 63,01 тыс. тонн против 59.8 тыс. тонн в 2019 году.

При этом средняя цена продажи по году снизилась на 4% – до 2,52 евро за кг, а в четвертом квартале – на 6%, до 2,48 евро за кг.

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Как сообщалось, по итогам первого полугодия 2020 года агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" в апреле-июне 2020 года сократил чистую прибыль на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $112 млн.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом – до $215 млн, выручка – на 32%, до $2,06 млрд.