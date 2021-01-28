Запасы угля на ТЭС упали до критического уровня из-за решения Минэнерго

В середине декабря 2020 года Министерство энергетики снизило требования к минимально необходимым запасам угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) с 1,58 млн тонн 10 декабря до 0,85 млн тонн 11 декабря, что позволило ТЭС срабатывать уголь, не нарушая лицензионные условия.

Об этом говорится в материале БизнесЦензор "Почему Украина осталась без угля посреди зимы".

Минимально необходимый объем запасов угля на складах ТЭС отображается в данных Минэнерго о состоянии угольных складов в графе "Гарантированные запасы в соответствии с Порядком формирования Прогнозного баланса Объединенной энергосистемы Украины".

С начала отопительного сезона 2020-2021, эти требования постепенно повышались, пока не были резко снижены в середине декабря.

Ранее главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что на 25 января в Украине самые низкие запасы угля на складах ТЭС за всю историю независимости, чего недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны.

Ситуацию можно исправить лишь сжиганием дорогого природного газа на газо-мазутных энергоблоках ТЭС, или применение графика аварийного отключения потребителей.

Главной причиной пустых складов представители генерирующих компаний называют сверхнормативное срабатывание угля в ноябре-декабре 2020 года из-за несвоевременного выхода из ремонтов нескольких энергоблоков АЭС.

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