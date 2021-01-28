"Энергоатом" и "Укргидроэнерго" перешли в управление Кабмина

Кабинету министров переданы в управление госпредприятия НАЭК "Энергоатом", "ТЭЦ-2 "Эсхар", "Калушская ТЭЦ-Нова", "Лисичанская ТЭЦ", а также корпоративные права ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС".

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №50-р от 20 января обнародовано на официальном правительственном портале.

В то же время распоряжением решено передать госпредприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" от Министерства энергетики в сферу управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В свою очередь Минэкономики вместе с Министерством финансов и Минэнерго поручено подать на рассмотрение Кабмина проекты решений о передаче полномочий по управлению корпоративными правами в ЧАО "НЭК "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины" и госпредприятие "Оператор рынка" в управление Минэнерго.

Также поручено подготовить проекты решений об определении Минэнерго уполномоченным органом управления государственным имуществом газотранспортной системы, которое используется в процессе транспортировки газа магистральными трубопроводами, а также закрепленным и используемым "Укрэнерго" имуществом, которое не вошло в уставный капитал компании.

Как сообщалось, на минувшей неделе премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить передачу в управление Министерства энергетики госкомпаний "Укрэнерго" и "Магистральные газопроводы Украины" (находятся в управлении Минфина) и ГП "Оператор рынка" (в управлении Кабмина). В свою очередь Минэнерго передаст в управление Кабмину "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко также хотел перевести в подчинение Минэнерго "Укртранснафту", но это решение не поддержал правительственный комитет.