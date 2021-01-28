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"Энергоатом" и "Укргидроэнерго" перешли в управление Кабмина

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика Корпоративні відносини

Кабинету министров переданы в управление госпредприятия НАЭК "Энергоатом", "ТЭЦ-2 "Эсхар", "Калушская ТЭЦ-Нова", "Лисичанская ТЭЦ", а также корпоративные права ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС".

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №50-р от 20 января обнародовано на официальном правительственном портале.

В то же время распоряжением решено передать госпредприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" от Министерства энергетики в сферу управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В свою очередь Минэкономики вместе с Министерством финансов и Минэнерго поручено подать на рассмотрение Кабмина проекты решений о передаче полномочий по управлению корпоративными правами в ЧАО "НЭК "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины" и госпредприятие "Оператор рынка" в управление Минэнерго.

Также поручено подготовить проекты решений об определении Минэнерго уполномоченным органом управления государственным имуществом газотранспортной системы, которое используется в процессе транспортировки газа магистральными трубопроводами, а также закрепленным и используемым "Укрэнерго" имуществом, которое не вошло в уставный капитал компании.

Как сообщалось, на минувшей неделе премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить передачу в управление Министерства энергетики госкомпаний "Укрэнерго" и "Магистральные газопроводы Украины" (находятся в управлении Минфина) и ГП "Оператор рынка" (в управлении Кабмина). В свою очередь Минэнерго передаст в управление Кабмину "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко также хотел перевести в подчинение Минэнерго "Укртранснафту", но это решение не поддержал правительственный комитет.

Автор: Михайло Орлюк
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Вот государство! То оно все распродает в частные руки (даже стратегические объекты, которые должны по логике быть только государственной собственностью), то сново их "огосударствливает". Что бы сново продать? (И сново получить за продажу деньги)?
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28.01.2021 11:04 Відповісти
Ну, "распродавали"-то своим - при Кучме, Януковиче и Порошенко
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28.01.2021 14:32 Відповісти
Значит в управление Ахметова.
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28.01.2021 11:29 Відповісти
Нічого не зрозумів, але цікаво. Тепер Шмигаль сам буде управляти держпідприємствами?
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28.01.2021 12:45 Відповісти
Ага))))) ты вы в олигархов и иной мрази их отобрали - вы же ихни шавки))))) Если было бы так и правдой - то прекрастно - иназывалось бы национализация - А так 3,14здешь для зеленого стада)))
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28.01.2021 22:38 Відповісти
Государство, в лице Кабмина, передало обеспечение функционирования корпораций и инфраструктуры предприятиям, а себе оставило право распределения финансовых средств. Типичная схема обдираловки еще работающих и что-то зарабатывающих отраслей. Видно, совсем хреново у ЗЕвласти.
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29.01.2021 09:35 Відповісти
 
 