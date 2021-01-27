Нацкомиссия разрешила штрафовать поставщиков электроэнергии за долги перед "Укрэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (КРЭКУ), отменила запрет взимать штрафные санкции с поставщиков универсальных услуг (ПУП) за долги по оплате услуг оператора системы передачи (ОСП).

Соответствующее постановление №93 НКРЭКУ приняла на заседании 27 января, сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В связи с этим с 1 февраля НЭК "Укрэнерго" возобновляет применение к поставщикам универсальных услуг штрафных санкций (пени), предусмотренные договорами о предоставлении услуг по передаче электрической энергии и диспетчерского (оперативно-технологического) управления", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что в случае нарушения сроков оплаты ОСП может насчитывать участнику рынка пеню 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. В случае с услугами передачи за просрочку свыше 30 календарных дней дополнительно взимается штраф 7% от суммы просроченного платежа.

По данным "Укрэнерго", сейчас суммарный долг участников рынка за услуги по передаче электрической энергии превышает 6 млрд грн (с НДС), значительная часть этой суммы приходится именно на долги поставщиков универсальных услуг. Кроме того, задолженность по уплате тарифа на диспетчеризацию составляет 581,7 млн грн.

"Такая ситуация крайне негативно влияет на финансовое состояние "Укрэнерго", которое сегодня не имеет достаточных объемов для бездефицитного финансирования всех своих обязательств, в частности перед ГП "Гарантированный покупатель" в рамках возложенных на компанию специальных обязанностей", – подчеркивают в компании.

Напомним, по данным ГП "Гарарантированный покупатель" на начало января, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ним по компенсации "зеленых" тарифов достигала 23,9 млрд грн.