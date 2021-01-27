Евросоюз отменил запрет на полеты новейших самолетов Boeing

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) 27 января сообщило о выдаче разрешения на коммерческую эксплуатацию среднемагистральных самолетов Boeing 737 MAX.

Ранее исполнительный директор европейского регулятора Патрик Ки сообщал, что EASA провело собственные независимые расследования безопасности самолета и го результаты указывают на то, что самолет Boeing 737 Max можно снова допустить к эксплуатации, отмечает Deutsche Welle.

Как сообщалось, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 18 ноября 2020 года разрешило коммерческую эксплуатацию Boeing 737 Max, который получил новое программное обеспечение. Это произошло после того, как эксперты регулятора в течение 20 месяцев изучали причины двух катастроф авиалайнеров этого типа и предложенные Boeing изменения.

Напомним, эксплуатация самолета была запрещена в марте 2019 года после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибло 346 человек. Boeing 737 MAX Lion Air разбился 29 октября 2018 года после вылета из Джакарты, самолет этого же типа из флота Ethiopian Airline упал сразу после взлета из Аддис-Абебы 10 марта 2019 года.

Анализ данных показал связь между двумя авиапроисшествиями. Причиной оказалась новая система улучшения характеристик маневрирования MCAS, которая работала в фоновом режиме, и о которой не уведомляли пилотов.

Она направила оба авиалайнера в пике, получая информацию от одного из двух датчиков угла атаки. Система посчитала, что нос самолета сильно задран вверх, но на самом деле данные были некорректными, поскольку поступали от неисправного датчика.