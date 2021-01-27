Уруский предложил продать или утилизировать ракетный крейсер "Украина"

Недостроенный ракетный крейсер "Украина" должен быть продан или утилизирован, уже принято решение о демонтаже установленных на нем вооружений.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил в интервью газете "День".

"Что касается крейсера "Украина", эта история тянется уже десятки лет и переходит, как "переходящее знамя" от правительства к правительству до сих пор решение не принято. То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно. Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место. И третье, что в этом году принято решение о демилитаризации корабля, снятии полностью всего вооружения. А после этого возможно будет принято решение о его продаже, а нет, то утилизации", – сказал Уруский.

Как сообщалось, по данным ГП "Николаевский судостроительный завод", содержание ракетного крейсера "Украина" ежегодно обходится в сумму около $1 млн.

В августе 2019 года сообщалось, что Министерство обороны готовит постановление Кабмина относительно дальнейшей судьбы крейсера. Но подробности этого документа пока неизвестны.

Напомним, еще бывший министр обороны Степан Полторак отмечал, что ракетный крейсер "Украина" в настоящее время ВМС не нужен, у него устаревшее вооружение, оборудование и именно целевое его назначение также пока нецелесообразно. Поэтому его надо демилитаризовать, а средства вложить в строительство корветов.

Крейсер "Украина" был спущен на воду 29 лет назад. Уже много лет его строительство "заморожено" на стадии готовности на 95%. Сейчас он находится на ГП "Николаевский судостроительный завод". Три крейсера этого же проекта находятся на вооружении ВМС РФ, в том числе ракетный крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота РФ.

Напомним, 16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.