British American Tobacco проиграла суд по делу о штрафе на 80 миллионов

Северный апелляционный суд 26 января отклонил апелляционную жалобу ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" на решение Антимонопольного комитета о наложении штрафа за нарушение законодательства по защите экономической конкуренции в размере 80 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, она не согласна с таким решением суда.

"Мы будем подавать кассационную жалобу… Мы рассматриваем возможность обращения в международный арбитраж для защиты наших прав и законных интересов как инвестора в рамках договора между правительством Украины и правительством Великобритании о содействии и взаимной защите инвестиций", – уточнили в пресс-службе компании агентству Интерфакс-Украина.

В "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" напомнили, что наложенный штраф уже уплачен.

"Подчеркиваем, что уплата штрафа не означает признание нами выводов Антимонопольного комитета и решения судов двух инстанций. Уплата штрафа осуществлена исключительно во избежание начисления пени", – подчеркнули в компании.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и дистрибьютора "Тедис Украина". В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн, а входящие в группу British American Tobacco (ВАТ) "В.А.Т. - Прилуки" и ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" – на 448,3 млн грн и 80 млн грн соответственно.

АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.

Предприятия ВАТ оспорили решение Антимонопольного комитета в судах.

Известно, что в июле 2020 года Хозяйственный суд Киева отклонил иск "В.А.Т. - Прилуки" к Антимонопольному комитету с требованием признать недействительным решение, которым на компанию был наложен штраф в размере 448,3 млн грн за нарушение конкурентного законодательства.

British American Tobacco (BAT) - крупная международная табачная компания. В Украине ей принадлежит ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская область) основанная в 1993 году на базе Прилукской табачной фабрики.

В Украине компания производит и продает марки сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, Capri, "Прилуки Особливі", "Козак".

Экспортирует продукцию в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Сингапур.