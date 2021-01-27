Минцифры хочет законодательно запретить госорганам требовать бумажные документы

Министерство цифровой трансформации Украины начало разработку законопроекта, который с 1 сентября 2021 года запретит госорганам требовать бумажные документы у граждан.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Начали разработку законопроекта, который должен запретить с 1 сентября 2021 года госорганам в Украине требовать бумажные документы/справки у граждан, если необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах. Paperless - наша маленькая цифровая мечта. Рекомендую не инвестировать в рынок ксероксов", - написал Федоров.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что для украинской власти приоритетная задача на 2021 год - запустить программу Paperless.