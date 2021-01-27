Минцифры готовит стратегию развития виртуальных активов

Министерство цифровой трансформации вместе с профессиональными участниками рынка виртуальных активов запускают совместный проект, направленный на долгосрочное развитие рынка виртуальных активов в Украине.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Для этого Министерство создает рабочую группу, которая будет разрабатывать стратегию развития сферы виртуальных активов. К ней будет привлечен широкий круг из предпринимателей украинской криптоиндустрии и представителей власти. Методологически проект будет модерировать эксперт по стратегическому планированию Валерий Пекар.

Рабочая группа создается с целью получения системного и согласованного ответв по развитию рынка виртуальных активов с учетом ряда факторов и разнообразия позиций профессиональных участников этой индустрии.

"Устойчивое развитие рынка виртуальных активов возможно только при наличии четкой стратегии. Долгосрочное развитие бизнеса невозможно без сотрудничества с государством. Создание рабочей группы с участием профессиональных участников индустрии и представителей Минцифры является конструктивным взаимодействием государства и рынка. Убежден, что такой формат сотрудничества позволит исследовать эффективные сценарии развития сферы виртуальных активов и усилить конкурентные преимущества отечественного рынка виртуальных активов на международной арене", - отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Исследование рынка виртуальных активов будет проводиться по новой методологии форсайта (foresight). Ее особенностью является направленность на интересы членов экосистемы виртуальных активов в Украине и проактивный подход конструирования будущего. В ходе исследования будут определены основные тренды, которые формируют будущее рынка виртуальных активов, и характер их влияния.

Результатом форсайта станет общая стратегия развития рынка виртуальных активов в Украине.