В "Борисполе" начали делать экспресс-тесты на коронавирус
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В аэропорту "Борисполь" начали делать экспресс-анализ на определение антигена коронавируса.
Результат становится известен уже через 20 минут. Справку выдают на украинском и английском языках, передает avianews.com.
Стоимость услуги зависит от выбранной лаборатории и составляет от 700 грн до 800 грн.
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус находится на втором этаже терминала D и работает круглосуточно.
Здесь также можно сделать ПЦР-тест на коронавирус. Такая услуга стоит от 890 грн до 1400 грн в зависимости от выбранной лаборатории.
Проходить экспресс-тесты необходимо для полетов в Нидерланды или с пересадкой в аэропорту Амстердама. Анализ необходимо сдать не более чем за 4 часа до вылета.
Дополнительно правительство Нидерландов требует от пассажиров пройти ПЦР-тест перед вылетом. Власти рассчитывают, что новые правила по двойному тестированию снизит число поездок в страну.
Будь ласка, зачекайте...