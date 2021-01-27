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Руководитель САП возобновил расследование дела "Роттердам+"

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Руководитель САП возобновил расследование дела

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук 25 января принял решение возобновить расследование по так называемому делу "Роттердам+".

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

По мнению Бюро, таким образом глава САП подтвердил обоснованность доводов о необходимости смены старшего группы прокурора по делу Виталия Пономаренко, который ранее уже дважды прекращал расследование.

В связи с этим НАБУ вновь призвало генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу "Роттердам+".

"Сменить старшего группы прокуроров может только руководство Офиса генерального прокурора, которое избегает вынесения решения по этому поводу и не предоставляет собственной независимой оценки действиям и решениям упомянутого прокурора, тем самым исключая проведение дальнейшего беспристрастного расследования", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 21 января стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+",, в качестве подозреваемых в котором проходят ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як прокуратура зливає справу Роттердам+

27 августа 2020 года этот же прокурор САП Виталий Пономаренко уже принимал решение закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+".

В НАБУ тогда заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии. НАБУ обжаловало постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

НАБУ также просило Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров по расследованию дела "Роттердам+", но она также отказала.

В конце октября 2020 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формуле "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов".

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.

Автор: Михайло Орлюк
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До сих пір не можна збагнути,що там роблять" державні органи" в цій комерційній програмі по сировині? Ніхто з комерсантів до правоохоронних органів не звертався, перевезенняи оплачені,доставлені, заводи працювали. Що не так і кому? Тут хто може щось крякнути лише податкова за податки десь там. А що тут роблять САПу,НАБУ і інші ,не зрозуміло !
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28.01.2021 03:22 Відповісти
Так,і що тут робить Коломойського брякуюча гвардія з "Нікопольського ферросплавного..." взаагалі не зрозуміло! Чи сіоніста Коломойського заіїло про доставку сировини в Україну,чи все паячня про Порошенка срати( прошу вибачення за не етичність правди) перешкоджає?!
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28.01.2021 03:26 Відповісти
 
 