Украина и Канада будут работать над упрощением визового режима для украинцев

Украина и Канада создают рабочую группу, которая будет работать над широким спектром вопросов в сфере миграции и мобильности, в том числе над упрощением режима поездок украинцев в Канаду.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино подписали письмо о намерениях по созданию украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности.

По словам Авакова, создание рабочей группы по мобильности позволит закрепить особый статус украинско-канадского партнерства и будет способствовать реализации комплекса мер, направленных на взаимодействие компетентных органов Украины и Канады.

В свою очередь Кулеба подчеркнул, что рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду.