Международные резервы сократились ниже $29 миллиардов, – Данилишин

Международные резервы Украины к настоящему времени незначительно снизились - до $28,9 млрд, что на $200 млн меньше, чем по состоянию на 1 января 2021 года ($29,1 млрд).

Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

Как сообщил Данилишин, средства правительства в НБУ превышают $1,8 млрд. Их достаточно для обслуживания плановых выплат по внешним и внутренним заимствованиям в иностранной валюте, объем которых к концу января составляет $77 млн, в феврале - $652 млн.

Данилишин добавил, что, объем продажи иностранной валюты клиентами банков на прошлой неделе был практически сбалансирован с объемом предложения иностранной валюты.

В сообщении также указывается, что преобладание предложения иностранной валюты наблюдалось на "спотовом" сегменте рынка, незначительное преобладание спроса - на "форвардном" сегменте.

Как сообщалось, на начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,1 млрд, чистые международные резервы - $18,1 млрд.