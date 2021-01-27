Кабмин назначил нового директора Ренийского морского порта

Кабинет министров на заседании в среду, 27 января, назначил исполняющим обязанности директора ГП "Ренийский морской торговый порт" Максима Игнатенко.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Игнатенко Максим Петрович известен как одесский юрист, сооснователь фирмы "Прайм Юрис".

Порт Рени – крупный транспортный узел на Дунае, расположен на мореходном участке реки между 66,7 и 69,3 милями в 63 милях от устья. Навигация в порту длится круглый год, связь с Черным морем осуществляется через канал "Дунай – Черное море" и Сулинский канал.