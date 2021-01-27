Экспорт грузовых вагонов за девять лет снизился в 53 раза, – Минэкономики

В вагоностроительной отрасли Украины за последние девять лет количество работающих предприятий сократилась более чем в 3,5 раза (с 18 единиц в 2011 году до 5 предприятий в декабре 2020 года).

Об этом говорится в письме от предприятий вагоностроительной отрасли, опубликованном Минэкономики.

Кроме того, отмечается, что состоялось рекордное сокращение количества рабочих мест в отрасли - в 2,5 раза. Падение объемов реализации грузовых вагонов отечественными предприятиями в 2020 году (по отношению к 2011 году) составляет около 90%. В 53 раза снизился экспорт грузовых вагонов.

Для урегулирования проблем железнодорожной отрасли и поддержки национальных вагоностроительных предприятий Минэкономики в сотрудничестве с Мининфраструктуры, "Укрзализныцей" и другими органами исполнительной власти работают над внедрением инициативы по кардинальному обновлению парка грузовых вагонов Украины.

В основе инициативы - введение ограничений по срокам эксплуатации определенных типов вагонов, в том числе полувагонов и зерновозов.

Эксперты Минэкономики разработали современную модель рынка грузовых железнодорожных вагонов Украине для прогнозирования тенденций рынка при вводе данных ограничений. Модель показывает, что в результате ограничений, дефицита подвижного состава по полувагонах и зерновозах в 2021 году не будет. Зато эти нововведения будут стимулировать спрос на заказ новых вагонов в украинских вагонопроизводителей.

Сейчас все наработки сформированы в приказе Мининфраструктуры, который обнародован на сайте для публичного обсуждения.