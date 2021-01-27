Власти Запорожья купят 12 подержанных трамваев из Европы за 38 миллионов

ООО "Торговый дом "Литан" победило в тендере на поставку в адрес КП "Запорожэлектротранс" 12 сочлененных трамвайных вагонов, бывших в эксплуатации в странах Евросоюза.

Согласно информации на портале ProZorro, в ходе торгов 26 января ТД "Литан" предложил поставить трамваи за 38,16 млн грн при ожидаемой сумме закупки 39,6 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

"Запорожэлектротранс" уже обнародовал сообщение о намерении заключить договор с победителем.

В тендере также участвовали харьковское ООО "Технологии электротранспорта" (окончательное предложение 38,28 млн грн) и киевское ООО "УКВЗ Украина" (38,3 млн грн).

ТД "Литан" поставит в адрес "Запороэлектротранса" 12 сочлененных трамвайных вагонов Tatra KT 4D (произведенных в Чехии не ранее 1980 года) длиной 18,11 м, рассчитанных на 132 пассажира (в том числе 33 сидячих). Срок поставки, согласно условиям тендера – до 1 декабря 2021 года.

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По информации в ProZorro, аналогичный тендер на поставку б/у трамвайных вагонов из стран Евросоюза, объявленный "Запорожэлектротрансом" в феврале 2019 года, также выиграл ТД "Литан" с предложением 30,38 млн грн (ожидаемая сумма – 30,78 млн грн).

Однако, по информации в СМИ, эти вагоны так и не были поставлены, что, по словам вице-мэра Запорожья Сергея Мешка, связано с тем, что эксплуатирующие эти вагоны трамвайные хозяйства Германии тогда не вывели из эксплуатации трамваи соответствующей модели.

ТД "Литан" собирает троллейбусы "Днипро Т203" в кузове белорусского МАЗ на мощностях Южного машиностроительного завода (ПО "Южмаш"), а в качестве последнего опыта поставки трамвайный вагонов в документации к тендеру приведена информация о поставке вагонов Татра Т3 (5 ед.) в Мариуполь в 2017 году.

Согласно финотчетности ТД "Литан" в ProZorro, в январе-сентябре 2020 года его чистый доход составил 350,5 млн грн, чистая прибыль – 37,2 млн грн.