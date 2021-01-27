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Зеленский отозвал законопроект о прекращении полномочий судей КСУ

Зеленский отозвал законопроект о прекращении полномочий судей КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал для доработки проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному производству.

На сайте Верховной Рады статус законопроекта значится как отозванный 27 января и снятый с рассмотрения. Инициатором законопроекта указан Зеленский.

Законопроектом предусматривалось прекращение полномочий состава действующего Конституционного суда (КС) для возобновления конституционного судопроизводства в интересах граждан Украины. Проект закона также регламентировал процедуру отбора на конкурсных принципах нового состава КС, передает Интерфакс-Украина.

Законопроектом предлагалось признать решение КС от 27 октября 2020 года как принятое в условиях конфликта интересов и вернуть редакции закона "о предотвращении коррупции" и норм Уголовного кодекса, действующие до решения КС.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
законопроєкт (1662) Зеленський (2498) КС (163)


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