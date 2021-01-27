Фирма тестя Насирова получила 700 миллионов на строительство бассейнов для олимпийцев

Госпредприятие "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" 21 января подписало договор с ООО "Альтис-Констракшн" на реконструкцию зданий центра и строительство плавательного комплекса стоимостью 694,99 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Сумма договора ниже ожидаемой стоимости предмета закупки меньше, чем на 1%.

Реконструировать здания предприятия, а также построить специализированный плавательный комплекс компания должна в течение 2021-2023 годов.

Единственным допущенным конкурентом победителя торгов было ООО "Эксперт-Инбуд", которое в течение аукциона не снижало цену предложения.

Руководителем и учредителем ООО "Эксперт-Инбуд" является киевлянин Александр Кузьминых. "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" является крупнейшим заказчиком компании - с ней госпредприятие в 2018-2020 годах подписало договоров на 11,65 млн грн.

При этом заказчик отклонил предложения трех других компаний – ООО "Дипроинбуд", ООО "Мегалайн Инвест" и Concord Engineering Gmbh. Первые две из-за меньшего, чем нужно, срока банковских гарантий, а последнюю – за то, что компания не устранила недостатки в течение 24 часов.

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В декабре госпредприятие также подписало договор со столичным ООО "ИК Фортис" на содержание службы заказчика и осуществление технадзора за процессом строительства на 30,4 млн грн, что составляет 4% от суммы основного договора.

Компания "Альтис-Констракшн" входит в корпорацию "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского.

Мужем младшей дочери Глимбовского является бывший глава ГФС Роман Насиров. Мужем старшей – Алексей Гмырин, которого связывают с председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченком.

В 2017 году в СМИ появилась информация, что крупнейший поставщик карбамида производства "Одесского припортового завода" компания "Агро газ трейдинг" связана с экс-главой Фонда государственного имущества Игорем Билоусом. Тогда, по информации СМИ, переговоры от имени компании вел Алексей Гмырин – тогдашний помощник Белоуса.