В Украине введут новую методологию исчисления прожиточного минимума

Кабинет министров одобрил для внесения в Верховную Раду проект закона о мерах по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора).

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, законопроект предусматривает, что прожиточный минимум должен быть величиной для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне.

"Поэтому прожиточный минимум должен применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником доходов (минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются для лица основным источником доходов)", – подчеркиваетсяч в сообщении.

Однако на сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения как размера социальных выплат, так и размеров штрафов, сборов, платежей и взысканий.

Так, почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума в уголовном, хозяйственном, административном законодательстве. Что в два раза превышает количество таких норм, которые регулируют вопросы социальных выплат (79).

В связи с этим законопроектом предложено ввести такие нормативы для расчета таких выплат и сборов:

базовая величина для социальных выплат на детей и базовая величина для социальных выплат населению. Для расчета ежемесячных социальных выплат, устанавливаются к пенсии или государственной социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии; стипендий; алиментов; компенсационных выплат, пособий по уходу, а также единовременных денежных выплат (пособий),

базовая величина для денежных платежей и взысканий. Для расчета штрафных санкций и административных взысканий,

базовая величина для административных сборов. Для расчета размеров платы за предоставление административных услуг.

Как сообщалось, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что реальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4,2-4,3 тыс. грн, тогда как с 1 декабря 2020 года прожиточный минимум на одного человека составляет 2 189 гривен.