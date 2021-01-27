Кабмин назначил в Госспецсвязи выходца из "Киевстара"

Кабинет министров на заседании в среду, 27 января, назначил заместителем главы Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Владимира Тригуба.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Члены правительства проголосовали за назначение Тригуба Владимира Владимировича заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации", – сообщил представитель Кабмина.

Согласно электронной декларации кандидата на должность, Владимир Тригуба, он работает в АО "Киевстар", где в прошлого году получил 425,07 тыс. грн зарплаты.

В то же время его жена Анна в 2019 году заработала 100,6 тыс. грн в ГП "Кривбасспромводоснабжение".