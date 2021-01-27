Кабмин предложил выделять гранты вернувшимся трудовым мигрантам на собственное дело

27 января правительство одобрило проект закона о введении системы стимулирующих мер для граждан, работавших за рубежом и вернувшихся в Украину, которые будут направлены на поддержку их предпринимательской деятельности.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

"Такая поддержка от государства направлена ​​на то, чтобы люди оставались в Украине и имели возможность открывать или развивать свой бизнес. Это инвестиции в свою общину, в свою экономику, в свою страну", – прокомментировал министр Игорь Петрашко.

Согласно законопроекту, право на получение помощи получат граждане Украины, которые проводили оплачиваемую деятельность за рубежом более одного года.

Ожидается, что размер такой помощи будет составлять до 150 тыс. грн. Одно из важных условий поддержки – размер государственной помощи должен быть пропорциональным размеру инвестиций от заявителя. То есть участник поддержки должен инвестировать и собственные средства, заработанные за рубежом.

Законопроектом также предусматривается, что финансирование программы для экономической реинтеграции трудовых мигрантов зависит от их страхового стажа. Так, граждане Украины, имеющие страховой стаж более 10 лет, смогут получить единовременную помощь на безвозвратной основе за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. В то же время граждане, имеющие меньший страховой стаж, смогут получить помощь в форме беспроцентного государственного займа и должны вернуть средства в течение следующих 5 лет.

Кроме того, участники программы смогут получить бесплатные консультации по вопросам организации предпринимательской деятельности и пройти профильный учебный курс по созданию бизнес-плана.

Механизм и условия предоставления поддержки будут утверждены правительством.