Кабмин принял постановление о запуске льготной ипотеки под 7% годовых (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 27 января, утвердил постановление об запуске программы компенсации процентов по ипотечным кредитам за счет средств Фонда развития предпринимательства.

Постановление принято с доработкой на протяжении двух дней и будет представлено ​​на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства будет компенсировать процентную ставку до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд юудет предоставлять по кредитам, выданным через уполномоченные банки.

Как уточнил министр финансов Сергей Марченко, новая программа "Доступная ипотека" будет внедряется через Фонд развития предпринимательства путем внесения изменений в постановления №28 и №29 от 24 января 2020 года, согласно которым финансируется государственная программа "Доступные кредиты "5-7- 9%".

"Фонд развития предпринимательства способен в кратчайшие сроки обеспечить реализацию этой программы через уполномоченные банки. Воспользоваться новой программой смогут граждане Украины, которые нуждаются в жилье, получив частичную компенсацию процентов по ипотечным кредитам. Процентная ставка для них будет составлять 7% годовых, срок кредита 20 лет, первый взнос 15% стоимости ипотеки, а кредит будет ограничен максимальной суммой в 2 млн грн", – цитирует министра пресс-служба Минфина.

Марченко уточнил, что приобрести жилье на льготных условиях можно будет как на первичном, так и на вторичном рынке (в домах, построенных после 2015 года).

Также новая ипотечная программа предусматривает упрощение доступа целевой аудитории к приобретению жилья.

В частности, к лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, отнесены жители общежитий или аварийных домов, внутренне перемещенные лица, научно-педагогические и медицинские работники, работников бюджетной сферы и молодые семьи.

По данным Минфина, дополнительные средства на новую программу из госбюджета пока выделять не будут. Ее будут финансировать за счет уже предусмотренных в госбюджете на 2021 год средств для Фонда развития предпринимательства в объеме 2 млрд грн.

Как сообщалось, в ноябре Минфин отмечал, что Кабинет министров готовит две программы льготной ипотеки со ставками от 5% до 7% годовых.

Планировалось, что такие кредиты будут предоставляться на сумму до 2 млн грн под 5-7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев. При этом первый взнос должен составить не менее 20%, а площадь покупаемого по такой программе жилья не должна превышать 52 кв. м на человека. Вторым направлением должен был стать финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Это направление финансирования предусматривалось для обеспечения жильем военных, полицейских и других служащих.

На первом этапе предполагается предоставить 12,5 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 18,8 тыс. квартир в финансовый лизинг.

Напомним, в августе 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что банки запустили ипотечные кредиты по ставке 10% годовых, что было одной из основных задач нынешних властей.

Однако заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова позднее отмечала, что средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых, но о 10%, обещанных президентом Владимиром Зеленским, пока речь не идет.