"Укртрансгаз" купил технического газа на 535 миллионов

"Укртрансгаз" успешно завершил шесть аукционов через систему электронных закупок ProZorro на закупку 105 млн кубометров природного газа для производственно-технологических расходов подземных хранилищ газа (ПХГ) и обеспечения потребностей структурных подразделений.

Как сообщает пресс-служба компании, по результатам открытых торгов экономися на закупке составила 147,7 млн грн, или 21,6% от предыдущей ожидаемой стоимости.

Так, при объявлении аукционов общая ожидаемая сумма закупки достигала 682,8 млн грн. Однако после проведения торгов цифра снизилась до фактических 535,1 млн грн.

Победу одержали компании, которые являются ключевыми трейдерами на украинском газовом рынке: "АКСПО Украина", Trafigura Ukraine, "ЭРУ Трейдинг", "Энерджи Трейд Групп".

Закупки проходили через систему электронных закупок ProZorro.

В компании уточнили, что торги завершились 19 января и сейчас Оператор газохранилищ подписывает договоры о закупке с компаниями-победителями.

"Реформирование системы закупок "Укртрансгаза" и использования платформы ProZorro существенно повысило уровень прозрачности наших процедур. Сегодня мы предоставляем равный конкурентный доступ к торгам широкому кругу участников и таким образом получаем максимально выгодный для компании результат. В частности, после проведенных закупок мы законтрактовали газ для ВТВ газохранилищ на весь 2021 год. И при этом сэкономили около 150 млн грн", - рассказал и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.