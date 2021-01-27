Венгрия готова выделить кредит на 50 миллионов евро для ремонта дорог на Закарпатье

Венгрия сохраняет возможность представления Украине кредита на сумму 50 млн евро на строительство дорог на Закарпатье.

Об этом министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает Интерфакс-Украина.

Министр подчеркнул, что Венгрия подготовила проект модернизации моста через реку Тиса в Загоне и хотела бы реализовать этот проект.

"Мы хотели бы открыть новый пограничный пункт между Великим Ходасем и Большой Паладью. Мы готовы дать кредит на 50 млн евро на строительство дорог на Закарпатье. И до этого момента мы предоставили гранты на сумму 16 млрд форинтов, речь идет о 34 тыс. проектов. И в рамках этого еще 22 млрд – гранты для Закарпатья", – отметил Сийярто.

При этом он отметил, что подтвердил руководителю Закарпатской облгосадминистрации идею о том, что Венгрия готова продолжить автострады M3 и M31 к границе с Украиной и готова принять участие в развитии структур с украинской стороны.

Как сообщалось, в мае 2020 Украина и Венгрия продлили срок выделения кредита на сумму 50 млн евро на развитие инфраструктуры в приграничных регионах, срок которого истекал в июне прошлого года.

Кредитные средства планируется направить на реконструкцию моста через Тысу в Загоне, строительство автобана к границе с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска через границу.

Напомним, еще в марте 2017 года Верховная Рада ратифицировала рамочный договор между правительствами Украины и Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи для строительства дорог. Общий размер кредитных средств – до 50 млн евро, срок кредитования – 18,5 лет, отсрочка платежа по кредиту и процентам за пользование – 1,5 года.

Приоритетные проекты, которые будут финансироваться в рамках договора: строительство объездной автомобильной дороги Берегового и с.Астей; капитальный ремонт дороги Петрово – КПП "Паладь", текущий средний ремонт дороги M24 Мукачево – Берегово.