Правительство разрешило нескольким предприятиям экспортировать товары военного назначения

Кабинет министров предоставил ряду субъектов хозяйствования полномочия на право осуществлять экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для нужд производства.

Соответствующие изменения правительство внесло в постановление от 12 июля 1999 года №1228 на заседании 27 января.

В частности, речь идет о дочернем предприятии "Автосборочный завод №2" ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", научно-производственном предприятии "Спарринг-Вист Центр", ООО "Термал Вижн Текнолоджис", ООО "Доля и Ко. ЛТД", корпорации "ТАСК", ООО "Научно-производственное предприятие "Авиационные системы Украины", ООО "Системный электронный транспорт", ООО "Телекарт-прибор", передает Укринформ.