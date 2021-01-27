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Правительство разрешило нескольким предприятиям экспортировать товары военного назначения

Правительство разрешило нескольким предприятиям экспортировать товары военного назначения

Кабинет министров предоставил ряду субъектов хозяйствования полномочия на право осуществлять экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для нужд производства.

Соответствующие изменения правительство внесло в постановление от 12 июля 1999 года №1228 на заседании 27 января.

В частности, речь идет о дочернем предприятии "Автосборочный завод №2" ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", научно-производственном предприятии "Спарринг-Вист Центр", ООО "Термал Вижн Текнолоджис", ООО "Доля и Ко. ЛТД", корпорации "ТАСК", ООО "Научно-производственное предприятие "Авиационные системы Украины", ООО "Системный электронный транспорт", ООО "Телекарт-прибор", передает Укринформ.

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Джерело:  Укринформ
військово-промисловий комплекс (57) Кабмін (7722) дозвіл (178) експорт (3808)


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