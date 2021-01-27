Кабмин создал реестр для проверки частных домов престарелых

Правительство на заседании 27 января утвердило постановление "О Реестре поставщиков и получателей социальных услуг", которое определяет правила формирования и ведения такого реестра и доступа к нему.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, создание реестра позволит обеспечить контроль на рынке поставщиков соответствующих услуг.

"Таким образом, уже сегодня будет усилена работа по включению в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг всех субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере предоставления социальных услуг. В дальнейшем эту информация из Реестра может использоваться для осуществления соответствующих контрольных действий", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Кабмин поручил областным, Киевской городской государственным администрациям организовать работу по соблюдению поставщиками социальных услуг деятельности по определенным критериями деятельности.

Как сообщалось, ранее Минсоцполитики поручило Национальной социальной сервисной службе с участием областных администраций в течении месяце выявить и внести в госреестр данные о частных домах престарелых, а также заведениях для лиц с инвалидностью и наркозависимых.

Напомним, пожар в частном доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти.

Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

Суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога четырех подозреваемых по делу.