Кабмин предложил установить сроки индексации пенсий с 2022 года

Кабинет министров во время заседания в среду, 27 января, поддержал законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве норму о том, что ежегодная индексация пенсий проводится не позднее 1 марта.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, уточнить дату ежегодной индексации пенсий предлагается с 2022 года, передает пресс-служба правительства.

"Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация. Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались", – сказал премьер.

Как уточнили в пресс-службе Минсоцполитики, в частности, законопроектом предложено возобновить ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях.

Также предложено назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условий, а также назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность.

Как сообщалось, в 2020 году Кабмин принял решение провести ежегодную индексацию пенсий на 11% в мае. По данным Минсоцполитки, пенсии около 7 млн пенсионеров были повышены на среднюю сумму около 260 грн в месяц.

Кроме того, с апреля была установлена ежемесячная выплата в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9 205 грн.

При этом изначально Кабмин предлагал перенести индексацию пенсий в 2020 году на осень.

Предыдущая индексация пенсий была проведена в марте 2019 года и коснулась выплат для почти 9 млн украинцев, минимальный размер увеличения пенсии составил 100 грн. Пенсии не пересчитывались тем категориям людей, которые получают пенсии по специальному законодательству.

Согласно законодательству, для индексации пенсий ежегодно показатель средней заработной платы, применяемой для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, который соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, за предыдущий год.