"Укрзализныця" получила 8 пассажирских вагонов-трансформеров после ремонта

"Укрзализныця" получила еще 8 обновленных вагонов-трансформеров после капитально-восстановительного ремонта.

Как сообщает пресс-служба компании, ремонтные работы проводились на собственных производственных мощностях "Укрзализныци".

В этих вагонах был отремонтирован и модернизирован кузов вагона, установлен кровельный кондиционер, новые оконные блоки со стеклопакетами, пол и утепление. На окна установлены роллетные системы – занавески из огнеупорной ткани для защиты от прямых солнечных лучей.

Кроме того, смонтирован шкаф управления, контроля электрооборудования пассажирского вагона и оборудованы биотуалеты, а стены тамбуров облицованы листами из декоративной текстурированной нержавеющей стали.

В компании уточнили, что на сегодняшний день в парке "Укрзализныци" 35 вагонов такого типа, используются они в поездах №38/738 Киев - Запорожье и №7/749 Киев - Ивано-Франковск.

"Возможность трансформации мебели из купейного типа в места для сидения позволяет за сутки один состав поезда задействовать в двух направлениях: №738 Киев - Запорожье и №38 Запорожье - Киев", – отмечается в сообщении.