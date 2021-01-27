Компания тестя Насирова получит 4 миллиарда на строительство аэродрома в Днепре

ООО "Альтис-Констракшн" выиграло тендер госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро") на выполнение работ по строительству нового аэродрома в международном аэропорту города Днепра.

Согласно информации на странице тендера в системе государственных электронных торгов ProZorro, "Альтис-Констракшн" предложило финальную стоимость работ в размере 3,95 млрд грн, что на 30,6% ниже ожидаемой цены (5,69 млрд грн), передает Интерфакс-Украина.

В тендере также участвовали компании Ozaltin, "СМТ № 8", "Ростдорстрой", "Блек Си Консорциум", "Автомагистраль-Юг" и "Альтком".

В аэропорту города Днепра планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км. Срок строительства составляет около трех лет.

На этот год на строительство аэродрома в Днепре правительство выделило 1,4 млрд грн.

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Компания "Альтис-Констракшн" входит в корпорацию "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского. Его дочь Екатерина Глимбовская баллотировалась в Киевсовет от ВО "Батькивщина", но не прошла. Ее муж – Роман Насиров, с 2015 года до марта 2017 года возглавлял Государственную фискальную службу Украины.

Напомним, Насиров был задержан по "газовому делу Онищенко" в марте 2017 года. Впоследствии его тесть и жена Екатерина Глимбовская внесли за него залог в размере 100 млн грн.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентре".