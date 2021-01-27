Кабмин предложил разрешить закупку лекарств в обход системы Prozorro
Кабинет министров поддержал внесение изменений в закон о публичных закупках, предусматривающие применение договоров управляемого доступа при закупках лекарств.
Такое решение правительство приняло на заседании 27 января, передает Интерфакс-Украина
Законопроект, в частности, предусматривает, что действие закона о публичных закупках не распространяется на закупки оригинальных (инновационных) лекарственных средств, которые подлежат закупке по договорам управляемого доступа.
Кроме того, для обеспечения максимальной открытости закупки информация о ней будет публиковаться не только на сайте Минздрава, но и в электронной системе закупок.
Для определения целесообразности такой закупки будет проводиться оценка медицинских технологий относительно соответствующих лекарственных средств.
Авторы законопроекта отмечают, что договор управляемого доступа широко применяется в европейских странах. Используя его как инструмент, государство вступает в прямые переговоры с производителями оригинальных (инновационных) препаратов. Результатом таких переговоров, как правило, является соглашение, которое содержит ряд конфиденциальных условий, включая цену на препарат.
Получив от государства определенные гарантии, в том числе в части объемов закупки лекарственного средства, производители, как правило, предоставляют эксклюзивную цену на лекарство, которая не подлежит разглашению.
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