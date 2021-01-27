Зеленский внес в Раду решение СНБО об ужесточении наказания за ложь в декларациях (обновлено)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января, которым утвержден законопроект о возвращении криминальной ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление деклараций.

Соответствующий указ №26/2020 от 26 января опубликован на сайте главы государства.

Согласно решению, СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал главе государства подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

Позже на сайте Верховной Рады появилось сообщение о внесении законопроекта на рассмотрение парламента.

Как уточнили в пресс-службе президента, проект закона предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Так, предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), согласно которым за умышленное непредставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.



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Как сообщалось, 4 декабря 2020 Верховная Рада приняла закон, восстанавливающий уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление деклараций, предусмотрев максимальное наказание в виде ограничения свободы, тогда как раньше максимальным наказанием был тюремный срок. Этот закон уже подписан президентом Зеленским.

Напомним, ранее Конституционный Суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса.