Кабмин уволил главу Госагентства по управлению Зоной отчуждения

Кабинет министров на заседании в среду, 27 января, принял решение об увольнении Сергея Калашника с должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Обязанности главы Госагентства временно возложены на первого заместителя главы Андрея Пляцка.

Как сообщалось, Сергей Калашник возглавлял Госагентство с апреля 2020 года. Он был назначен на должность сроком на 5 лет по итогам открытого конкурса, который проводился с 15 ноября 2019 года.

Напомним, в октябре 2019 года Кабмин уволил с должности главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, назначив врио его заместителя Владимира Фещенко.

Тогда же был объявлен конкурс на главу агентства, который должен был пройти 25 октября. Однако конкурс не состоялся и был объявлен повторно, а Фещенко другими принятыми 15 ноября распоряжениями правительства был снять и с должности врио, и уволен с должности замглавы Госагентства. После него сменились еще два временных руководителя ведоства.