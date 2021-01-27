Экологическая инспекция открыла офис по контрою за промышленным выбросами в Кривом Роге

В Кривом Роге открылся Офис центрального аппарата Государственной экологической инспекции, который будет специализироваться на промышленном загрязнении.

Об этом глава ведомства Андрей Малеваный сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Кривой Рог выбран для размещения Офиса потому, что город остается главным промышленным центром Украины. Здесь размещено около 5 предприятий, которые являются основными загрязнителями окружающей среды. Однако он будет работать не только в этом регионе, а и во всех местах сосредоточения промышленности по всей стране", – отметил чиновник.

Он добавил, что для эффективной работы Офиса его специалисты получат современное новое оборудование для осуществления измерений и фиксации нарушений.

"В частности, в лабораторию Госєкоинспекции уже поступили портативные измерители растворенного кислорода в воде, которые позволят сократить время выполнения исследования с 3 часов до нескольких минут, и современные спектрофотометры для измерения содержания загрязняющих веществ в почве, воде и воздухе", – уточнил Малеваный.

По его словам, для нового Офиса также запланированоприобретение беспилотников (дронов) с подключенными к ним газоанализаторами для возможности фиксации выбросов загрязняющих веществ в воздух.