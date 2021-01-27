Кабмин выделил 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льгот на электроэнергию
Кабинет министров установил на первый квартал 2020 года компенсацию повышения тарифа на электроэнергию для населения, которое использует электроотопление.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства с трехдневной доработкой.
Согласно проекту постановления, Кабмин внес электроэнергию в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденный постановлением №341 от 22 апреля 2020 года.
Кроме того, Кабмин дополнил постановление №1236 от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий" новым пунктом.
В нем установлено, что с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, вводится компенсация на оплату электроэнергии в связи с отменой сниженного тарифа ряду категорий потребителей (кроме получателей субсидий):
- для населения, которое проживает в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) и которое по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженный тариф;
- для населения, которое проживает в не газифицированных многоквартирных домах, в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжений, которое по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженный тариф;
- для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа.
Документом установлено, что "помощь предоставляется потребителям, которые не получают жилищных субсидий, за счет бюджетных средств путем перечисления средств на их личный ссчет у поставщика универсальных услуг".
Постановлением также утвержден порядок предоставления компенсации разницы стоимости потребленной электроэнергии, которая возникла из-за отмены сниженных тарифов с 1 января 2021 года.
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Согласно пояснительной записке к проекту постановления, компенсация будет выплачиваться за счет средства спецфонда госбюджета, которые предусмотрены на финансирование мероприятий, связанных с предотвращением распространения COVID-19 и ее последствий. По предварительным данным, общая сумма таких компенсаций составит 1,4 млрд грн.
Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль обещал, что Кабинет министров в ближайшее время утвердит механизм, который предусматривает выплаты лицам, у которых установлено электроотопление, в качестве компенсации за повышение тарифов на электроэнергию.
Напомним, ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.
Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.
Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.
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Меня там забанили,вернее коммент удалили.
Я там имел не осторожность высказаться,что чем выделять 1.4млд на субсидии,которые "распилят" (в том комменте я выразился как положено) а не проще ли не подымать тарифы...
не будет ни какого геморроя ни вам зас..м ни нам