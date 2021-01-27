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"Приватбанк" сократил прибыль до 25 миллиардов

Государственный "Приватбанк", по предварительным результатам работы в 2020 году, получил 25,3 млрд грн прибыли, что на 7,3 млрд грн меньше, чем годом ранее.

Об этом на пресс-конференции сообщила и.о. главы правления банка Анна Самарина, передает Интерфакс-Украина.

Она уточнила, что по итогам года банк сформировал резервы 10,2 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, что повлияло на показатели чистой прибыли.

"В целом от обслуживания клиентов и банковских операций 2020 года банк получил 27,2 млрд грн прибыли. Это значительный результат, особенно в условиях кризиса", – подчеркнула Самарина.

По ее словам, активное развитие системы цифровых услуг сети #cashless позволило "Приватбанку" в 2020 году в условиях снижения темпов деловой активности увеличить чистый комиссионный доход на 3% – до 18,8 млрд грн.

Чистый процентный доход банка увеличился на 10% за счет удешевления ресурсов – до 21,6 млрд грн, а операционные расходы выросли на 19% – до 17,2 млрд грн из-за увеличения инвестиций в безопасность работников и клиентов.

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Как сообщалось, чистая прибыль "Приватбанка" за первое полугодие 2020 года составила 14,04 млрд грн, что на 23,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (18,29 млрд грн).

Согласно годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2019 года составила 36,8 млрд грн.

Правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,06 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших банков в стране.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 июня 2020 года по размеру общих активов занимал 1 место среди 75 действовавших в стране банков.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
банки (6940) прибуток (1798) Приватбанк (1780)


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Топ коментарі
+6
25 млд.грн. - це практично 900 млн.дол. . . . це величезна сума!
Особливо якщо врахувати той факт, що Коломойський НІКОЛИ не показував таких показників. В нього максимум було 200 млн.дол. прибутку. Все інше - в офшор.
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27.01.2021 15:49
+3
Рухнет, рухнет. Как же без Бенциона-прогрессивного то он просуществует. Никак. Это же наука, известная только особым жителям Иорданской долины. Банками управлять.
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27.01.2021 20:51
+2
Беня Каламойский-(отец Зельца) очень скорбит что Порошенко не дал ему каждый год выводить из Украины миллиард долларов-из прибыли Приватбанка. Каламойский очень переживает что ступил тогда в16 году и от жадности 5 млрд украл со счетов Привата. Если настоящая украинская власть придет-то не даст олигархам выводить из Украины каждый год по 10 миллиардов и Украине не будут нужны никакие кредиты.
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27.01.2021 20:13
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Это почти катастрофа... Это "катастрофа" тех моральных уродов из "ПриватБанка", которые блокируют без предупреждения карточки специальных счетов граждан, на которые они получают пенсию, зарплату, пособие по безработице, а потом годами пользуются этими деньгами. Ну как здесь не прослезиться и не посочувствовать этим тварям... Скорее всего эта прибыль в 25,3 млрд. гривен и формируется за счет средств украденных скотами из "ПриватБанка", которые лишили наивных украинцев во время незаконно введенного ЗЕбилами в стране карантина их денег, что само по себе поставило большинство граждан за грань выживания. И в этом "правовом" государстве всем, включая ЗЕбилов из ОП, министерства юстиции и скотов из "ПриватБанка", на это наплевать. Гражданам Украины нужно знать, что банкирам из "ПриватБанка" нельзя доверить шнурки от своих старых кроссовок, а не то что свои кровно заработанные деньги.
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27.01.2021 13:22 Відповісти
бред
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27.01.2021 15:48 Відповісти
25 млд.грн. - це практично 900 млн.дол. . . . це величезна сума!
Особливо якщо врахувати той факт, що Коломойський НІКОЛИ не показував таких показників. В нього максимум було 200 млн.дол. прибутку. Все інше - в офшор.
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27.01.2021 15:49 Відповісти
Ага. Вот только отделения и терминалы с банкоматами появлялись на каждом углу. Банк бурно развивался. Сейчас удручающее зрелище с толпами пенсов в очереди на кассы.
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27.01.2021 18:26 Відповісти
Если власть Украины ЗАСТАВИТ олигархов показывать реальную прибыль и платить налоги-никакое МВФ Украине не будет нужно. Из Украины за 30 лет вывели примерно 300 миллиардов долларов(по 10 миллиардов каждый год в среднем). За эти деньги можно было-бы полностью модернизировать производство в Украине и страна жила-бы не хуже Польши или Чехии. Проблема Украины-это ее власть. Власть воров и не патриотов.
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27.01.2021 20:17 Відповісти
гораздо лучше Польши или Чехии
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28.01.2021 02:07 Відповісти
Как их заставить если есть Закон про Запобігання подвійного оподаткування Все зарегано в офшорах Кипра и Белиза и налоги платят там а в Украине только налог на землю и ЗП работников ,экологический налог..ВСЁ!!! А с прибыли с оборота и т д в Украине не платится...Что не завод или фабрика-(разве что кроме Рошен) и везде LTD..и страна регистрации не Украина ....вот вам и ответ куда идут налоги.а все потому что боятся наших судов,которые могут отобрать любое предприятие которое зарегистрировано в в Украине....
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28.01.2021 09:25 Відповісти
Толи еще будет ребята. Худший управленец это гос-во. После отжима банка перспективы не особые. Либо дальше продолжит деградировать, превращаясь в помойку аля Ощад, заполняя дырки нашими бюджетными деньгами, либо рухнет. Спасибо соевому за уничтожение лучшего банка страны.
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27.01.2021 18:25 Відповісти
Рухнет, рухнет. Как же без Бенциона-прогрессивного то он просуществует. Никак. Это же наука, известная только особым жителям Иорданской долины. Банками управлять.
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27.01.2021 20:51 Відповісти
Беня Каламойский-(отец Зельца) очень скорбит что Порошенко не дал ему каждый год выводить из Украины миллиард долларов-из прибыли Приватбанка. Каламойский очень переживает что ступил тогда в16 году и от жадности 5 млрд украл со счетов Привата. Если настоящая украинская власть придет-то не даст олигархам выводить из Украины каждый год по 10 миллиардов и Украине не будут нужны никакие кредиты.
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27.01.2021 20:13 Відповісти
Если власть Украины ЗАСТАВИТ олигархов показывать реальную прибыль и платить налоги-никакое МВФ Украине не будет нужно. Из Украины за 30 лет вывели примерно 300 миллиардов долларов(по 10 миллиардов каждый год в среднем). За эти деньги можно было-бы полностью модернизировать производство в Украине и страна жила-бы не хуже Польши или Чехии. Проблема Украины-это ее власть. Власть воров и не патриотов.
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27.01.2021 20:17 Відповісти
зеля банкротит приват банк в турборежиме.. только за январь закрылось 100 полноценных отделений которые причём стояли в хороших местах.. цель зели - обанкротить приват, сказать что государство с ним не справилось и передать коломойскому обратно
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27.01.2021 21:28 Відповісти

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