"Приватбанк" сократил прибыль до 25 миллиардов

Государственный "Приватбанк", по предварительным результатам работы в 2020 году, получил 25,3 млрд грн прибыли, что на 7,3 млрд грн меньше, чем годом ранее.

Об этом на пресс-конференции сообщила и.о. главы правления банка Анна Самарина, передает Интерфакс-Украина.

Она уточнила, что по итогам года банк сформировал резервы 10,2 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, что повлияло на показатели чистой прибыли.

"В целом от обслуживания клиентов и банковских операций 2020 года банк получил 27,2 млрд грн прибыли. Это значительный результат, особенно в условиях кризиса", – подчеркнула Самарина.

По ее словам, активное развитие системы цифровых услуг сети #cashless позволило "Приватбанку" в 2020 году в условиях снижения темпов деловой активности увеличить чистый комиссионный доход на 3% – до 18,8 млрд грн.

Чистый процентный доход банка увеличился на 10% за счет удешевления ресурсов – до 21,6 млрд грн, а операционные расходы выросли на 19% – до 17,2 млрд грн из-за увеличения инвестиций в безопасность работников и клиентов.

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Как сообщалось, чистая прибыль "Приватбанка" за первое полугодие 2020 года составила 14,04 млрд грн, что на 23,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (18,29 млрд грн).

Согласно годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2019 года составила 36,8 млрд грн.

Правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,06 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших банков в стране.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 июня 2020 года по размеру общих активов занимал 1 место среди 75 действовавших в стране банков.