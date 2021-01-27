Рада повысит минимальную стоимость посылок из-за границы для обложения НДС до 150 евро

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно налогообложения таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях и порядка их декларирования)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующих законопроектов №4278 и №4279 в первом чтении проголосовали 346 народных депутатов.

Законопроектом №4278 предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, повысив с 100 до 150 евро суммарную фактурную стоимость товаров, облагаемых НДС, для одного получателя - физического лица.

При этом устанавливается, что базой налогообложения является часть стоимости, превышающей эквивалент 150 евро, с учетом пошлины, подлежащей уплате".

Кроме того, предложено определить лицом, ответственным за начисление и уплату в бюджет налога при ввозе товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс отправлениях, оператора почтовой связи или экспресс-перевозчика, если им осуществляется декларирование этих товаров путем представления реестров посылок.

Целью разработки законопроекта №4279 в пояснительной записке указано повышение эффективности осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Для этого законопроектом предлагается ввести электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений путем подачи операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками соответствующих реестров таможенному органу.

Также законопроектом устанавливается, что базой обложения таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях в адрес получателей-предприятий, является их суммарная таможенная стоимость, а не стоимость каждого из товаров в посылке.

При этом законопроект предусматривает возложение обязанности по уплате таможенной пошлины на оператора почтовой связи, если он является декларантом товаров, пересылаемых в международных отправлениях.

Законопроектом также разрешено использовать банковские выписки, а также электронные сообщения из интернет-магазинов для подтверждения фактурной стоимости пересылаемых товаров.