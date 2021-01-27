Региональные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз
Розничные сети АЗС в среду, 27 января, повысили стоимость сжиженного газа еще на 10-40 копеек за литр.
Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".
В частности, в сети Prime этот вид топлива подорожал на 40 копеек – до 12,69 грн/л.
Shell подняла цену на 23 коп. – до 13,25 грн/л.
Сети "Рур Груп", ZOG, Marshal, SUN OIL, Mango и "Кворум" повысили стоимость автогаза в пределах 5-15 коп./л.
В и тоге средняя стоимость сжиженного газа по Украине 27 января выросла на 6 коп. – до 12,83 грн/л.
Джерело: еnkorr
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль