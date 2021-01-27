БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
923 відвідувача онлайн
Новини
561 0

Региональные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Региональные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС в среду, 27 января, повысили стоимость сжиженного газа еще на 10-40 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сети Prime этот вид топлива подорожал на 40 копеек – до 12,69 грн/л.

Shell подняла цену на 23 коп. – до 13,25 грн/л.

Сети "Рур Груп", ZOG, Marshal, SUN OIL, Mango и "Кворум" повысили стоимость автогаза в пределах 5-15 коп./л.

В и тоге средняя стоимость сжиженного газа по Украине 27 января выросла на 6 коп. – до 12,83 грн/л.

Автор: 

Джерело:  еnkorr
авто (4097) АЗС (1584) ціни (3412) скраплений газ (1135)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 