Рада одобрила законопроект о регулировании работы коллекторов

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4241 в первом чтении проголосовали 355 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью "урегулирования правоотношений, возникающих при урегулировании просроченной задолженности, в целях защиты прав потребителей-должников и ограничения доступа к рынку потенциально недобросовестных коллекторов".

Авторы документа отмечают, что законодательство не содержит четких правил поведения субъектов, которые занимаются коллекторской деятельностью, и правил взаимодействия таких лиц с должником при урегулировании просроченной задолженности. При этом сейчас коллекторская деятельность нередко граничит с нарушениями законодательства, включая применение психологического давления на должников и членов их семей.

Для решения этой проблемы законопроектом предложено обязать кредиторов, включая коллекторские компании, соблюдать требования этического поведения и правила взаимодействия с должником при взыскании просроченной задолженности.

С целью регулирования деятельности коллекторов планируется создать Реестр коллекторских компаний, который будет вести НБУ.

Национальному банку также предложено передать полномочия по осуществлению надзора за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

В свою очередь потребители получат право требовать от коллекторов подтверждающие документы в отношении задолженности, а также обращаться к Национальному банку в случае нарушения кредитодавцем или новым кредитором и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том числе нарушения требований к взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности.