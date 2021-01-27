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Рада одобрила законопроект о регулировании работы коллекторов

Рада одобрила законопроект о регулировании работы коллекторов

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4241 в первом чтении проголосовали 355 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью "урегулирования правоотношений, возникающих при урегулировании просроченной задолженности, в целях защиты прав потребителей-должников и ограничения доступа к рынку потенциально недобросовестных коллекторов".

Авторы документа отмечают, что законодательство не содержит четких правил поведения субъектов, которые занимаются коллекторской деятельностью, и правил взаимодействия таких лиц с должником при урегулировании просроченной задолженности. При этом сейчас коллекторская деятельность нередко граничит с нарушениями законодательства, включая применение психологического давления на должников и членов их семей.

Для решения этой проблемы законопроектом предложено обязать кредиторов, включая коллекторские компании, соблюдать требования этического поведения и правила взаимодействия с должником при взыскании просроченной задолженности.

С целью регулирования деятельности коллекторов планируется создать Реестр коллекторских компаний, который будет вести НБУ.

Национальному банку также предложено передать полномочия по осуществлению надзора за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

В свою очередь потребители получат право требовать от коллекторов подтверждающие документы в отношении задолженности, а также обращаться к Национальному банку в случае нарушения кредитодавцем или новым кредитором и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том числе нарушения требований к взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности.

Автор: 

ВР (2852) законопроєкт (1662) колектор (80) кредит (3266) НБУ (9237) парламент (1940)


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кредитодавцем - о боже... кредитором!
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27.01.2021 14:08 Відповісти
это не канцеляризмы, а засилие школоты "я-не-на-диктанте" среди редакторов на цензоре. а грамотных людей Бутусов нанять не может/хочет.
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27.01.2021 14:15 Відповісти
треба скасувати кримінальну відповідальність за знищення колекторів
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27.01.2021 15:04 Відповісти
А як же наш самий справедливий суд?
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27.01.2021 16:15 Відповісти
його нема
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27.01.2021 17:54 Відповісти
Бла бла бла сплошная вода и никакой конкретики. Типо вам названивают по 5 раз за ночь и угрожают - обращайтесь в Нац банк))) Ой ну уморы.
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27.01.2021 18:28 Відповісти
Якщо Нацбанк отримає повноваження штрафувати колекторів, він швиденько їм дасть по кишені. В РФії колекторів контролює служба судових приставів - наш аналог виконавчої служби. Непогано штрафує колекторські контори
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27.01.2021 19:53 Відповісти
колектори. або бандити, а з бандитами розмови короткі. право захищати своє житло ніхто не відміняв
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27.01.2021 21:03 Відповісти

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