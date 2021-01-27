СБУ обнаружила канал поставок продукции из оккупированных районов Луганщины на 300 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила, задокументировала и блокировала масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн грн с временно оккупированной Луганщины транзитом через территорию РФ на украинские промышленные предприятия.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы незаконной схемы в течение 2017-2020 годов осуществляли поставки промышленных товаров, произведенных в неподконтрольных районах Луганской области, для металлургических и машиностроительных предприятий Украины.

"Продукцию злоумышленники переправляли через неконтролируемые участки границы Украины с РФ на временно оккупированной территории. В России делки подменяли и фальсифицировали таможенные документы, потом товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства", – сказано в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что полученные средства организаторы переводили в наличные через ряд фиктивных коммерческих структур.

"Часть денег переправляли на временно неконтролируемую территорию Украины и использовали для финансирования оккупационной власти так называемой "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований", – отмечается в сообщении

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий оперативники СБУ задержали на таможне грузовик с товаром, растаможка которого осуществлялось по поддельным документам и сертификатам происхождения.

СБУ также провело несколько одновременных обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве по адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в противоправной схеме. По их результатам изъята компьютерная техника, бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную схему поставок товаров и пересылки на средств на оккупированные территории. Также выявлено почти 2,5 млн грн наличными и контрафактную продукцию на сумму почти 10 млн грн.

Досудебное следствие ведется по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников противоправной схемы.