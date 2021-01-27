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СБУ обнаружила канал поставок продукции из оккупированных районов Луганщины на 300 миллионов

СБУ обнаружила канал поставок продукции из оккупированных районов Луганщины на 300 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила, задокументировала и блокировала масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн грн с временно оккупированной Луганщины транзитом через территорию РФ на украинские промышленные предприятия.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы незаконной схемы в течение 2017-2020 годов осуществляли поставки промышленных товаров, произведенных в неподконтрольных районах Луганской области, для металлургических и машиностроительных предприятий Украины.

"Продукцию злоумышленники переправляли через неконтролируемые участки границы Украины с РФ на временно оккупированной территории. В России делки подменяли и фальсифицировали таможенные документы, потом товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства", – сказано в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что полученные средства организаторы переводили в наличные через ряд фиктивных коммерческих структур.

"Часть денег переправляли на временно неконтролируемую территорию Украины и использовали для финансирования оккупационной власти так называемой "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований", – отмечается в сообщении

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий оперативники СБУ задержали на таможне грузовик с товаром, растаможка которого осуществлялось по поддельным документам и сертификатам происхождения.

СБУ также провело несколько одновременных обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве по адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в противоправной схеме. По их результатам изъята компьютерная техника, бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную схему поставок товаров и пересылки на средств на оккупированные территории. Также выявлено почти 2,5 млн грн наличными и контрафактную продукцию на сумму почти 10 млн грн.

Досудебное следствие ведется по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников противоправной схемы.

СБУ обнаружила канал поставок продукции из оккупированных районов Луганщины на 300 миллионов 01

СБУ обнаружила канал поставок продукции из оккупированных районов Луганщины на 300 миллионов 02

СБУ обнаружила канал поставок продукции из оккупированных районов Луганщины на 300 миллионов 03

СБУ обнаружила канал поставок продукции из оккупированных районов Луганщины на 300 миллионов 04

Автор: 

контрабанда (245) росія (14103) СБУ (1535) Луганська область (200)


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