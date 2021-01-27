Власти Киева определили компанию для достройки жилых комплексов "Аркады" (обновлено)

Киевская городская государственная администрация (КГГА) 5 февраля подпишет меморандум о достройке незавершенных объектов банка "Аркада" с застройщиком Stolitsa Group.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил во время совещания рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам, передает пресс-служба МВД.

"Есть положительная новость, которая касается группы вкладчиков банка "Аркада". Вместе с застройщиком-компанией "Столица" и КГГА до 5 февраля планируется подписать меморандум, по которому начнется большая работа – достроить более 11 тысяч квартир", – сказал Геращенко.

По словам заместителя министра, сейчас в МВД рассматривается возможность направления средств на объекты незавершенного жилищного строительства.

"Такие проекты подходят нам по цене и расположению и в дальнейшем полицейские и спасатели смогут получить собственное жилье по лизинговой программе МВД", – отметил чиновник.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в среду подтвердил, что КГГА подготовила проект Меморандума, где определен план решения проблем обманутых вкладчиков "Аркады".

"Мы подготовили проект Меморандума, который КГГА наработала с участием представителей инвесторов "Аркады" и компании, которая взялась достроить дома обманутых вкладчиков (ООО "Столица групп") и уже отправили документ всем заинтересованным сторонам, которые должны его подписать. В частности – МВД, Нацбанку, СБУ и Фонду гарантирования вкладов", – цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

Он подчеркнул, что теперь все стороны должны принять этот общий алгоритм, чтобы начать процесс реализации договоренностей.

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Как сообщалось, в переговорах о достройке жилых комплексов "Аркады" участвовал столичный застройщик, народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Дмитрий Исаенко. Он сообщал, что объекты может достроить компания "Stolitsa Group", однако при условии, что власти Киева возьмут на себя "определенные обязательства".

Ранее Хозяйственный суд Киева сменил управляющего Фонда финансирования строительства ЖК "Патриотика" и ЖК "Эврика": вместо банка "Аркада" им стало ООО "Финансовая компания "Гарант Капитал".

ФК "Гарант Капитал" имеет в структуре собственности 11 участников, и доля ни одного из них не превышает 10%. При этом среди совладельцев "Гарант Капитала" указаны менеджеры, связанные с бизнесом застройщика и нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара.

Напомним, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.