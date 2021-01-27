Газовая компания Коломойского и Хомутынника отчиталась о снижении добычи

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" по итогам работы в 2020 году сократило добычу газа на 1% – до 725,4 млн кубометров.

Как сообщает пресс-служба компании, добыча нефти и конденсата в прошлом году упала на 7% – до 80,8 тыс. тонн.

В компании уточнили, что в целом на Сахалинском месторождении, которое "Укрнефтебурение" разрабатывает совместно с партнерами, добыча газа сократилась на 2% – до 844,3 млн кубометров, нефти и конденсата – на 7%, до 86 тыс. тонн.

Согласно сообщению, в 2020 году компания отказалась от бурения новых скважин (в 2019 году было освоено 5 новых скважин).

"Учитывая текущие ценовые ожидания, в 2021 году компания планирует реализовать ряд проектов, которые были отложены, – бурение новой скважины, ряд мероприятий по поддержке и улучшению работы существующих скважин и установки подготовки нефти и газа, поиск новых перспективных активов", – прокомментировал результаты глава правления "Укрнефтебурения" Михаил Бакуненко.

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Как сообщалось, "Укрнефтебурение" по итогам 2019 года увеличило добычу природного газа на 38% по сравнению с 2018 годом – до 734,6 млн куб. м, нефти и конденсата – на 21,5%, до 87,1 тыс. тонн.

ЧАО "Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение в Харьковской области.

Совладельцами "Укрнефтебурения" являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник. 22,5% компании, через "Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания), принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу. Акции компании Фукс приобрел у представителей Януковича. Еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V.

Контроль над "Укрнефтебурением" Коломойский восстановил в 2015 году. С июля 2015 года руководителем компании назначен Михаил Бакуненко, ранее работавший одним из директоров подконтрольной Коломойскому "Укрнафты".