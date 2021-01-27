Кабмин ввел ограничение предельной цены на газ для ОСМД (обновлено)

Кабинет министров на заседании 27 января расширил действие предельной цены на природный газ в размере 6,99 грн за кубометр в феврале-марте 2021 года на объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект постановления был принят на заседании правительства.

Как пояснил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, проектом решения предлагается расширить действие нормы о граничной цене на газ для населения и на ОСМД.

"Мы должны учесть, что люди наши получают газ как напрямую от поставщиков, так и через ОСМД... Таким образом ОСМД будут получать газ по цене не выше 6,99 (грн за кубометр, – ред.)", – отметил Витренко.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что постановление принимается с доработкой на протяжении двух дней, поскольку в нем необходимо уточнить определения, чтобы газ по сниженной цене не поставлялся на предприятия, обеспечивающие поставки тепла для коммерческих нужд.

Согласно пояснительной записке к документу, который готовило Министерство энергетики, несмотря на введение свободного рынка для населения с августа 2020 года, большинство бытовых потребителей не стали менять поставщика, оставшись клиентами региональных газосбытовых компаний.

По оценке Минэнерго, в августе-декабре 2020 года из-за наличия доминирующего положения у региональных газсбытов (доля свыше 90%) население переплатило за газ 8,4 млрд грн, или 670 грн на одного абонента. В частности, средняя цена региональных газсбытов на 36% выше, чем у ГПК "Нафтогаз Украины".

В январе 2021 года из-за значительных холодов цена на газ на европейских рынках существенно выросла, что может привести к ее росту и для уязвимых потребителей страны на 14%, с ростом платежки за газ в феврале на 175 грн.

В связи с этим Кабмин и устанавливает предельную цену на газ для бытовых потребителей.

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Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн/куб. м (с учетом НДС и платы за транспортировку магистральными газопроводами) в феврале-марте 2021 года.

В случае отказа частных сбытовых компаний продавать газ по граничной цене 6,99 грн за кубометр, поставлять газ всем бытовым потребителям (населению) страны будет "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" (ППН).

Напомним, минимальная цена газа для населения в январе выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.