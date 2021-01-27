На счетах местных властей скопилось 5 миллиардов остатков образовательной субвенции, – Минфин

По информации Государственной казначейской службы, по состоянию на 1 января на счетах местных бюджетов образовалось 5,3 млрд грн неиспользованных остатков образовательной субвенции, которая направляется местным бюджетам на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермолычев, передает пресс-служба Минфина.

Он уточнил, что остатки образовательной субвенции в 24 областных бюджетах составляют 1,6 млрд грн, в 401 районном бюджете – 1,3 млрд грн, в 100 бюджетах городов областного значения – 0,7 млрд грн, вв 776 бюджетах ОТГ – 1,7 млрд грн.

В то же время в 209 общинах остатки средств образовательной субвенции отсутствуют.

"Остатки образовательной субвенции – это тот ресурс, который должен быть направлен органами местного самоуправления на повышение качества образования и обеспечения надлежащего доступа к нему. Пока не может не беспокоить то, что, например, по информации Украинского центра оценивания качества образования, в 2020 году 38% выпускников сдали ВНО по украинскому языку на начальном и среднем уровнях", – отметил Ермолычев.

Заместитель министра добавил, что по результатам анализа сети учреждений общего среднего образования установлено неэффективное использование бюджетных средств в объеме более 1,5 млрд грн в 2020 году, когда избыточно содержалось более 4 тыс. классов.

"Речь идет, в частности, о сети малокомплектных школ. Создание опорных учреждений общего среднего образования и образования полноценных классов должно способствовать эффективному направлению государственного ресурса. Средства, потраченные на содержание неоптимизированной сети, можно было бы направить на повышение качества образования", – сказал Ермолычев.