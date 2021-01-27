Апелляционный суд отложил рассмотрение дела об отмене национализации "Приватбанка"
Шестой апелляционный административный суд перенес на февраль рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции по иску Игоря Коломойского, который требует отменить национализацию "Приватбанка".
Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Украины Виктор Григорчук, передает Укринформ.
"Перед началом заседания представители истца подали ходатайство о невозможности рассмотрения сегодня данного дела в суде из-за того, что основные представители господина Коломойского имели контакт с лицом, которое заболело COVИD-19, и они обратились в лабораторию, чтобы сдать соответствующие тесты, и на сегодняшнее заседание не прибыли. Поэтому в связи с такими обстоятельствами просили отложить рассмотрение этого дела", – сказал Григорчук.
Как сообщалось, в декабре 2020 года Шестой апелляционный административный суд объявил перерыв до 26 января 2021 года в рассмотрении апелляционной жалобы "Приватбанка" на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года по делу по иску бизнесмена Игоря Коломойского о незаконности национализации банка.
Напомним, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решения НБУ о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства и определении перечня связанных с банком лиц.
"Приватбанк" 27 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на вердикт суда об отмене решения о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства, 24 мая - на вердикт суда об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.
Национальный банк Украины подал апелляции на эти два вердикта суда 24 мая, Кабинет министров - 16 мая 2019 года.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.
Экс-владельцы банка пытаются оспорить национализацию банка, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
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