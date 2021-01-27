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"Укрзализныця" оборудует пассажирские вагоны камерами видеонаблюдения

С целью усиления уровня безопасности пассажиров во время путешествий "Укрзализныця" оборудует вагоны системами видеонаблюдения.

Об этом сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, передает пресс-служба "Укрзализныци".

По его словам, при строительстве новых вагонов в обязательном порядке будет предусмотрено наличие видеонаблюдения в пассажирских вагонах. Также такие системы будут устанавливаться при проведении модернизации вагонов.

"Мы должны оборудовать вагоны надежными системами видеонаблюдения, чтобы изображение в режиме реального времени передавалось на центральный диспетчерский центр для повышения уровня безопасности и оперативного реагирования в случае необходимости", – сказал Перцовский.

Он напомнил, что с августа 2020 года пассажирские поезда сопровождает военизированная охрана "Укрзализныци".

Автор: 

Укрзалізниця (4740) вагони (656) камера (48)


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Так це добре що будуть стояти такі камери відеоспостереження
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24.06.2023 10:09 Відповісти
Ще би їх побільше було, мені здається....Тоді би всім нам спокійніше було. Взагалі добре, що зараз відеоспостереження стало більш доступним по вартості і навіть на рівні квартири, будинку чи офісу нескладно всю систему організувати. В нас на поверсі вмонтована відеокамера Dahua https://e-server.com.ua/uk/sistemi-bezpeki/kameri-videosposterezhennja/manufacturers-dahua . Усім спокійніше від того, що така техніка за всім тихенько спостерігає
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26.06.2023 10:53 Відповісти

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