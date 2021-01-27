"Укрзализныця" оборудует пассажирские вагоны камерами видеонаблюдения

С целью усиления уровня безопасности пассажиров во время путешествий "Укрзализныця" оборудует вагоны системами видеонаблюдения.

Об этом сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, передает пресс-служба "Укрзализныци".

По его словам, при строительстве новых вагонов в обязательном порядке будет предусмотрено наличие видеонаблюдения в пассажирских вагонах. Также такие системы будут устанавливаться при проведении модернизации вагонов.

"Мы должны оборудовать вагоны надежными системами видеонаблюдения, чтобы изображение в режиме реального времени передавалось на центральный диспетчерский центр для повышения уровня безопасности и оперативного реагирования в случае необходимости", – сказал Перцовский.

Он напомнил, что с августа 2020 года пассажирские поезда сопровождает военизированная охрана "Укрзализныци".