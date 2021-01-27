"Интерпайп" Пинчука завершил выкуп евробондов на $300 миллионов

Компания "Интерпайп" сообщила о досрочном полном выкупе евробондов со сроком погашения в 2024 году на общую сумму $309,19 млн.

Как сообщает пресс-служба компании, 26 января было осуществлено последнее погашение по облигациям в размере $6,5 млн.

В течение прошлого года компания осуществила серию частичных погашений еврооблигаций: в январе – на $98,5 млн, в августе – на $97 млн, в октябре – на $32,4 млн, в декабре – $74,82 млн. Кроме того, компания выплатила $90,8 млн банковского долга.

"Компания успешно завершила сложный этап, досрочно погасив задолженность на общую сумму $400 млн. После реструктуризации компания направляла все свободные средства на погашение долга перед кредиторами", – отметил директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

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Напомним, в октябре 2019 года трубно-колесная компания "Интерпайп" сообщила о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами.

В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309,19 млн под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,81 млн с погашением в конце 2020 года.

Кроме этого, в рамках реструктуризации компания выпустила 3,05 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет.

Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму $45 млн с погашением в конце 2020 года.

В дополнение к реструктуризации, существующие акционеры группы внесли дополнительный денежный капитал в группу на сумму $50 млн и предоставили дополнительное резервное обязательство в размере $20 млн для содействия операционным показателям группы после реструктуризации.Источник:

Срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53. В целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,41 млрд в $400 млн.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.