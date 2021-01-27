Бизнес-партнер друга Медведчука стал крупнейшим импортером дизтоплива в Украину

По итогам 2020 года крупнейшим импортерам дизтоплива в Украину стала компания "Анвитрейд" (входит в Wexler Group), увеличив поставки на 9%, по сравнению с 2019 годом, – до 662,3 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает отраслевое издание enkorr.

Основной прирост поставок компания обеспечила за счет поставок по морю, которые выросли с 4 тыс. тонн в 2019 году до 50 тыс. тонн в 2020 году. В то же время поставки из России возросли с 524,3 тыс. до 542,3 тыс. тонн. Между тем на 23% снизились отгрузки через терминал в Гомеле (Беларусь) – до 60,3 тыс. тонн.

Эксклюзивный поставщик продукции российского "Лукойла" – компания "Гран При Ойл" – поднялась с шестой позиции рейтинга на вторую, поставив на украинский рынок 550,8 тыс. тонн дизтоплива, по сравнению с 284,5 тыс. тонн в 2019 году.

Лидер 2019 года – ОККО – переместился на третью строчку с показателем 494,5 тыс. тонн, сократив поставки в 2020 году на 21%. Компания на 38% (до 326,6 тыс. тонн) увеличила поставки дизтоплива из Беларуси, при этом втрое сократила поставки из России – до 56,6 тыс. тонн.

Одну позицию в рейтинге потерял WOG, сократив импортные поставки с 567,7 тыс. тонн в 2019 г. до 468,8 тыс. тонн в 2020 году. Из Беларуси оператор импортировал 241,1 тыс. тонн (+16% к 2019 году), из Литвы поставки составили 175,3 тыс. тонн (+27%).

Пятой в рейтинге импортеров в 2020 году стала компания "Укрпалетсистем" с объемом 384,4 тыс. тонн, что на 13% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В топ-10 крупнейших импортеров в июле также вошли "Альянс Энерго Трейд" (285,1 тыс. тонн), "БРСМ-Нафта" (258,5 тыс. тонн), "Глуско Украина" (215,8 тыс. тонн), "Альянс Ойл Украина" (212,5 тыс. тонн) и "Евростандарт" (165,4 тыс. тонн).



Как сообщалось, формальным владельцем Wexler Group указан Петр Белз. Компания продает в Украине импортное дизтопливо из России, которое поставляет фирма Proton Energy Group S.A. друга Виктора Медведчука Ниссана Моисеева.

СМИ связывали Wexler Grouр с Медведчуком, но в самой компании это отрицают.