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Криклий прокомментировал протесты моряков против реформы подтверждения квалификации

Криклий прокомментировал протесты моряков против реформы подтверждения квалификации

Министерство инфраструктуры не планирует отменять реформу системы дипломирования моряков, несмотря на протесты.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своей странице в Facebook в ответ на требования со стороны митингующих, прозвучавшие в ходе протестов против коррупции в сфере дипломирования моряков 25 января, передает Интерфакс-Украина.

"Подтверждение стажа по записи в послужной книге моряка – это не реформа, а перераспределение коррупционных потоков от инспекции в крюинги (компании, осуществляющие поиск и подбор плавсостава на суда, – ред.). Потому, что запись легко подделать, нет реестров, позволяющих верифицировать такую информацию", – подчеркнул министр.

Криклий также заявил, что с уважением относится к конституционному праву на протест, "если на него действительно выходят моряки".

По словам министра, Мининфраструктуры видит реформу системы дипломирования моряков следующим образом:

  • ликвидация коррумпированной инспекции;
  • внедрение автоматизированной системы тестирования моряков без участия человека-экзаменатора;
  • CES (общепринятая в мире система тестирования моряков) как основа тестовой системы;
  • полноценная работа электронного кабинета моряка.

Министр также отметил, что решение о ликвидации инспекции дипломирования моряков оспаривают в суде по иску бывшего сотрудника.

Напомним, в ряде городов Украины 25 января прошли протесты против коррупции в сфере дипломирования моряков. Среди прочего, организаторы акции требовали "отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков". В Одессе перекрыли трассу на Киев. Инициатором протестов в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Мариуполе и Очакове выступила общественная организация "Украинское объединение моряков".

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Джерело:  Интерфакс-Украина
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